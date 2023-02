Un difficile venerdì notte nel Comasco: 19enne in ospedale per l'alcol, risse e incidenti

Un difficile, ma purtroppo ordinario, venerdì sera a Como e provincia, scandito dagli interventi del 118 e delle forze dell'ordine. A cominciare da ieri sera intorno alle 20.42 quando un ragazzo di 23 anni è stato investito a Cantù. Inizialmente segnalato come codice rosso, una volta visitato sul posto dai soccorritori del 118 il giovane è stato trasportato in codice giallo (quindi non dovrebbe essere in pericolo di vita) all'ospedale Sant'Anna dove è arrivato alle 21.23 circa.

Alle 23.35 a Fino Mornasco in viale Risorgimento altro incidente che ha visto coinvolte due auto e un giovanissimo di 21 anni è stato ricoverato al Sant'Anna. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire le dinamiche del sinistro. Alle 2.11 di notte a Anzano del Parco l'ambulanza si è attivata in aiuto di un 19enne che aveva bevuto troppo. Codice rosso per lui nella fase iniziale ma poi dopo le prime cure è stato portato al Fatebenefratelli di Erba fuori pericolo. Alle 2.23 a Como in piazza Volta, Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) segnala una rissa. Un ragazzo di 28 anni è stato ferito da una bottigliata ed è stato portato all'ospedale di San Fermo della Battaglia.

Infine alle 4 del mattino un 23enne è stato soccorso per intossicazione etilica a Alzate Brianza. L'ambulanza e i soccorritori sono arrivati sul posto in via 4 Novembre ma non è stato necessario il ricovero ospedaliero.