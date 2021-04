Como e provincia, controlli della velocità sulle strade dal 19 al 25 aprile: 54 patenti ritirate

Nella settimana dal 19 al 25 aprile, come disposto dal Servizio Polizia Stradale, questa Sezione polstrada Como, ha partecipato al servizio Campagna Roadpol Speed, servizio mirato all';osservanza dei limiti di velocità, controlli che rientrano tra le iniziative intraprese a livello Europeo. Sono state impiegate le apparecchiature speciali “autovelox 106 Premium” e “telelaser Trucam HD”. I servizi effettuati sia sulle autostradale che nella viabilità ordinaria di questa Provincia hanno ottenuto i seguenti risultati:

• 44 violazioni dell’art.142/8° C.d.S (velocità di oltre 10 Km/h e non oltre 40Km/h) di cui 37 Italiani e 7 esteri (violazione che comporta una sanzione amministrativa di 173,00- riduzione entro 5 giorni a 121,10 e la decurtazione di punti 3);

• 43 violazioni dell’art.142/9°( velocità di oltre 40 Km/h e non oltre 60 Km/h) di cui 34 italiani e 10 esteri con immediato ritiro del documento di guida (successiva sospensione o inibizione sul territorio nazionale deciso dalla Prefettura da 1 a 3 mesi) con sanzione di 543,00 (non è prevista la riduzione entro 5 giorni) e la decurtazione 6 punti;

• 11 violazioni dell’art.142/9°BIS ( velocità di oltre 60 Km/h) di cui 5 italiani e 6 esteri con immediato ritiro del documento di guida (successiva sospensione o inibizione sul territorio nazionale deciso dalla Prefettura da 6 a 12 mesi) con sanzione di 845,00 (non è prevista la riduzione entro 5 giorni) e la decurtazione di punti 10.

Si precisa che le sanzioni che hanno riguardato autovetture con immatricolazione estera sono state immediatamente liquidate dagli interessati grazie alle apparecchiature POS ora in dotazione alle pattuglie della Polizia Stradale; in caso di sanzioni non riscosse immediatamente è invece previsto il fermo amministrativo dell’autovettura con affidamento al custode acquirente della Provincia di Como sino all’avvenuto pagamento.

In particolare è stato contestato l’art.142/9° Bis ad un conducente estero che procedeva ad una velocità di Km/h 235 e ad un cittadino italiano che procedeva ad una velocità di Km/h 236.