A Como e provincia sequestrata 1 tonnellata di fuochi d'artificio illegali

È tempo di bilanci dopo la notte di Capodanno. Finita la festa la polizia di Stato rende note le operazioni a Como e provincia per cercare di prevenire infortuni a causa dei botti e contro la vendita illegale di fuochi e manufatti esplosivi. Una delicata e dettagliata operazione, decisa i primi di dicembre in una riunione tra prefetto e questore e che ha visto la collaborazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza. In provincia di Como sono stati controllati decine di esercizi commerciali, 9 dei quali muniti di licenza: 5 sono stati sanzionati. Sono stati sequestrati in totale 377 kg di manufatti esplosivi di tipo artigianale e 1.010 kg di fuochi pirotecnici contrassegnati con marchio CE ma illegalmente detenuti o conservati. Nel complesso sono state denunciate in stato di libertà 4 persone.