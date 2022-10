Elisoccorso in volo sul Comasco: due gravi incidenti con le moto

Giornata nera per le moto oggi domenica 2 ottobre nel Comasco. Alle 14 sono già due gli incidenti gravi segnalati dalla piattaforma Areu (Agenzia REgionale Emergene Urgenze). Il primo codice rosso è stato indicato intorno alle 11.31 a Inverigo dove in zona Carpanea un motociclista è rovinosamente caduto da mezzo. Non sembra che siano coinvolte altre persone o auto e sono ancora da verificare le dinamiche del fatto. L'elisoccorso si è alzato in volo per raggiungere il ferito che è stato poi trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco.

Pochi minuti dopo a Novedrate, in via Meda si sono scontrate un'auto e una moto. Anche questo incidente è stato segnalato inzialmente come codice rosso ma i soccorritori della Croce Rossa di Lomazzo giunti sul posto hanno valutato le ferite del centauro come codice giallo e pertanto l'uomo non sarebbe in pericolo la vita. È stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Anche ieri sera a Mariano Comense un incidnete grave con la moto ha portato al ricovero in codice rosso di un giovane di 19 anni.