Portici di San Francesco, è degrado. Gli skaters: "Guardate questo video: non è colpa nostra"

Da anni, anzi, da decenni la comunità di skaters comaschi chiede la realizzazione di uno spazio per praticare questo sport. Nel frattempo sono stati (spesso) ai Portici di San Francesco e sono stati (quasi sempre) accusati del degrado, della sporcizia e del disordine lasciato. Ci manda questo video- segnalazione Giovanni e ci racconta la situazione dal suo punto di vista: "Questa è la situazione in cui ci ritroviamo ogni giorno da anni ormai, tutto abbandonato a se stesso, noi skater in primis cerchiamo di mantenere il posto pulito e in ordine ma puntualmente viene sempre devastato e sporcato da terzi. Ci siamo lamentati più volte ma senza riscontri positivi, non vediamo uno spazzino da mesi e mesi ormai. Mi fa arrabbiare il fatto che poi la colpa ricada sempre su di noi che per lo meno ci proviamo. Ogni giorno ci sono decine di ragazzi che usufruiscono di questo spazio per praticare uno sport che da anni ormai è diventato sport ufficialmente come tanti altri, rischiando così di prendere malattie varie, sono molto arrabbiato anche perché il comune promette di darci uno spazio, che a detta loro dovrebbe essere già pronto, ma anche li niente si sono solo limitati a transennare l’area e basta senza una data di inizio lavori. Nessuno ci calcola perché per molti siamo visti come dei criminali (spoiler non lo siamo) solo perché proviamo a fare ciò che veramente amiamo".