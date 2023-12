Anche nel Comasco arriva il braccialetto elettronico d'urgenza per stalking

Arriva anche nel Comasco il braccialetto anti stalking. Il braccialetto elettronico "d'urgenza" è stato applicato per la prima volta a un cittadino italiano trentenne, residente in provincia di Monza, già condannato per stalking, su proposta del questore di Monza Salvatore Barilaro. La misura è stata approvata dal presidente della sezione autonoma "misure di prevenzione" di Milano, Giuseppe Cernuto. Si tratta del primo caso in Italia che vede applicato il nuovo Ddl contro la violenza sulle donne, entrato in vigore lo scorso 9 dicembre. Tra le "strette" della nuova normativa, c'è infatti l'applicazione del braccialetto elettronico in presenza dei soli "reati spia o minacce". In caso di manomissione l'uomo potrà essere arrestato anche fuori flagranza di reato.

Dopo "l'esordio" monzese, il il braccialetto anti stalking è stato applicato anche in provincia di Como, dove i carabinieri carabinieri di Porlezza lo hanno utilizzato per un uomo che starebbe perseguitando la ex moglie. Il provvedimento servirà a tutelare la donna ma anche il figlio. L'ex marito sarà sentito presto in Procura ma fino ad allora dovrà necessariamente stare a debita distanza.

Come funziona il braccialetto elettronico

Il braccialetto elettronico, noto anche come cavigliera elettronica, è un dispositivo di sicurezza indossabile che permette alle autorità di monitorare la posizione e i movimenti di una persona in tempo reale. Viene utilizzato principalmente per controllare gli individui soggetti a misure cautelari o pene alternative alla detenzione, come nel caso degli stalker. Funziona in modo simile a un sistema di tracciamento GPS, consentendo alle forze dell’ordine di sapere dove si trova l’individuo monitorato in ogni momento. È possibile stabilire perimetri virtuali, noti come “zone di divieto”, che l’individuo non può oltrepassare. Se l’individuo si avvicina a una di queste zone, il sistema invierà un avviso automatico alle autorità competenti. Il sistema è configurato per rilevare situazioni di emergenza, come tentativi di rimuovere o danneggiare il braccialetto. In caso di problemi, viene inviato un allarme immediato alle forze dell’ordine per intervenire.