Estradato a Ponte Chiasso e portato al Bassone per omicidio colposo

Era il 2014 quando sulla A4 un uomo cittadino croato, a bordo della sua auto a targa svizzera, ha tamponato un autocarro. Il conducente del mezzo pesante perse il controllo, andò a sbattere contro il cavalcavia e morì nell'incidente.

Il 16 marzo 2023 la polizia di frontiera di Como Ponte Chiasso ha arrestato il cittadino croato, estradato dalla Svizzera perché raggiunto da un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone nel maggio 2019, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste il 27 gennaio .2021 e divenuta irrevocabile il 24 maggio 2021. L'uomo doveva espiare la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione per il reato di omicidio colposo ed è stato portato nel carcere Bassone di Como.