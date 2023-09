Si nascondeva in Svizzera dopo aver abusato per anni di un bambino: estradato e arrestato

All'epoca dei fatti aveva 22 anni e si era introdotto all'interno di un gruppo di minorenni che si ritrovavano per praticare skateboard e BMX. In questo contesto il ragazzo di origine pugliese, era riuscito a adescare un bambino di soli 11 anni, attirandolo in casa sua e poi facendolo comunicare tramite WhatsApp per fargli compiere atti sessuali anche in videochiamata. Sul ragazzo, ora 26enne, pendeva una condanna di 3 anni, 7 mesi e 9 giorni di reclusione per i reati continuati di violenza sessuale aggravata, corruzione di minorenne e adescamento di minorenni commessi nei confronti del bambino, atti commessi dal 2016 fino al 2019 nella provincia di Bari. Dopo la condanna aveva fatto perdere le sue tracce e lasciato l'Italia. Il 13 dicembre 2022 la Procura di Bari aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione anche ai fini estradizionali in ambito Schengen. Così pochi giorni fa, il 15 settembre l'oramai 26enne latitante è stato estradato e arrestato a Como Ponte Chiasso dagli agenti della polizia di Frontiera.

Grazie al mandato di arresto europeo emanato nei suoi confronti, è stato possibile rintracciarlo in Svizzera dove le Autorità Elvetiche lo hanno catturato ed estradato in Italia. Ora è stato trasferito nel carcere di Pavia.