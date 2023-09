Estradato dalla Svizzera il commerciante che deve scontare 10 anni per truffa

Lo hanno arrestato lo scorso 11 settembre gli agenti della polizia di frontiera di Como-Ponte Chiasso. Il 40enne, un commerciante lombardo, era ricercato ai fini estradizionali in ambito Schengen e si era "nascosto" in Svizzera. Sull'uomo grava un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Tribunale di Milano per fatti commessi tra il 2015 e il 2023 in provincia di Milano, per un totale di 10 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di truffa.

A seguito del mandato di arresto europeo emanato nei suoi confronti, è stato quindi rintracciato in Svizzera dalle Autorità Elvetiche, catturato ed estradato in Italia dove è stato trasferito presso il carcere di Opera a Milano.