Ponte Chiasso, coda chilometrica di persone in attesa dell'autobus

Una coda quasi chilometrica a Como Ponte Chiasso: si tratta di persone in attesa che passi l'autobus. Con ogni probabilità questi disagi legati alla circolazione dei bus nella zona sono stati creati dal fatto avvenuto questa mattina, intorno alle 9.40 proprio su un autobus a Ponte Chiasso che si è fermato in via Bellinzona all'altezza del civico 272 per permettere ad un uomo che aveva avuto un grave molore di essere soccorso. Sul posto sono giunte ambulanza e automedica e l'uomo è stato portato in condizioni gravissime e in codice rosso all'Ospedale Valduce.