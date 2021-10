Ponte Chiasso, ha un malore sull'autobus: gravissimo un uomo

È accaduto questa mattina 23 ottobre intorno alle 9.40 a Como, località Ponte Chiasso in via Bellinzona. È un uomo, e non una donna come inizialmente riportatoci, la persona che ha accusato un forte malore andando in arresto cardiaco mentre era sull'autobus. Immediati e repentini i soccorsi all'altezza di via Bellinzona 272. Sul posto due ambulanze del 118 in codice rosso e un'automedica. Giunti anche gli agenti della Questura, al polizia Locale e i carabinieri di Como. Le condizioni dell'uomo sarebbero gravissime ed è stato portato sempre in codice rosso all'Ospedale Valduce di Como.