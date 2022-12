Tratta di esseri umani: arrestato a Como Ponte Chiasso un 46enne estradato dalla Svizzera

La polizia di frontiera di Como Ponte Chiasso ha arrestato lo scorso 23 dicembre un cittadino albanese consegnato in estradizione dalle autorità elvetiche di Chiasso (Svizzera). L'uomo è stato condannato alla pena di 10 anni, 7 mesi e 18 giorni di reclusione e al pagamento di euro 30.826,33 di multa per i reati di associazione per delinquere e tratta di esseri umani. Scontata la pena detentiva dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza di 1 anno presso una casa lavoro. Terminati gli atti di rito è stato portato al carcere di Opera di Milano.