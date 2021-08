Como, sala scommesse in via Anzani: agente della locale aggredito perché controlla il green pass

Un arresto, tre sanzioni amministrative, di cui due ad avventori e una al pubblico esercente, in via Anzani, nell’ambito di controlli e verifiche mirate della Polizia locale al corretto uso del Green Pass.

Martedì 17 agosto gli agenti del nucleo operativo della Polizia Locale sono intervenuti nella sala scommesse di via Anzani per verificare la validità del Green Pass delle persone presenti all’interno. Sono stati trovate due persone non in regola con la certificazione alle quali è stata contestata la violazione con sanzione amministrativa, così come all’esercente che non aveva controllato la validità.

Al momento della contestazione uno dei due, un cittadino nigeriano classe 1981, ha reagito con violenza nei confronti di agenti e ufficiali. Si è proceduto all’arresto dell’uomo su indicazione del Pubblico Ministero di turno. L’uomo è stato processato per direttissima questa mattina e ha patteggiato una condanna a 6 mesi, pena sospesa, rilasciato a piede libero. Sette giorni di prognosi invece per uno degli operatori di Polizia Locale. Sono stati trasmessi gli atti alla Questura per gli eventuali provvedimenti di loro competenza nei confronti sia della sala scommesse, per la licenza pubblici esercizi, sia del cittadino extra comunitario.