Como, il poliziotto in borghese si finge cliente del centro massaggi e poi scatta il blitz

L'agente della polizia di Stato è entrato nel centro massaggi Tuina, a Como in località Ponte Chiasso, fingendosi un cliente. E così dopo essere stato accolto da una donna che lo ha fatto accomodare in una stanzetta destinata al massaggio, ha fatto finta di aspettare che una ragazza, la più giovane, già impegnata con altro cliente, potesse effettuare la prestazione. A questo punto è scattato il blitz e tutti i poliziotti sono entrati nella struttura, identificando le due donne e il cliente lì presente.

L'operazione di controllo è avvenuta nella mattinata dello scorso 19 ottobre anche per verifiche amministrative e sul lavoro in nero. L'autorizzazione comunale S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) era regolarmente presente e il controllo è stato esteso alle donne che lavoravano all’interno dei locali.

Le verifiche hanno permesso di accertare come la titolare dell’esercizio pubblico, non presente sul posto, fosse una donna cinese residente nel milanese, che aveva concesso in gestione i locali ad un’altra connazionale con mansione di receptionist e cassiera. La ragazza che era materialmente impegnata ad effettuare il massaggio invece era clandestina, quindi senza documenti che potessero dimostrare la sua identità e la sua regolare permanenza in Italia.

Entrambe le cittadine cinesi sono state accompagnate in questura a Como e denunciate: la gerente per aver, in concorso con la titolare dell’autorizzazione al momento del controllo non presente, fatto lavorare alle proprie dipendenze una clandestina priva del permesso di soggiorno; la massaggiatrice per essere irregolarmente sul territorio nazionale.