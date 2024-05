Momenti di tensione in piazza Martinelli: il video dell'intervento della polizia

Le urla che provenivano da piazza Martinelli a Como si sono sentite anche a distanza questa mattina domenica 19 maggio. Un uomo, con in mano dei coltelli, era entrato nel parco ancora chiuso, probabilmente scavalcando e quando l'addetto lo ha trovato dentro stava pulendo un vano dove normalmente sono riposte sedie e attrezzi per gli eventi, fingendosi uno spazzino del Comune. Quando è intervenuta la polizia Locale l'uomo si è trasformato in una furia e stava devastando tutto, urlando come un forsennato. Nelle immagini riprese dal giornalista si vede l'intervento della polizia Locale nel tentativo di fermare e arrestare l'uomo.