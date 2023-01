Como, i controlli della Locale durante le feste: 1209 divieti di sosta e 9 auto sequestrate

Durante le feste natalizie, dal 23 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, la Locale di Como ha svolto dei controlli e servizi straordinari. Ecco il report.

Controlli in ambito di circolazione stradale:

1.209 avvisi di violazione per divieti sosta,

239 verbali contestati al momento per violazioni norme,

39 posti di controllo attuati sul territorio comunale:

437 veicoli sottoposti a controllo;

444 persone identificate;

58 violazioni al C.d.S. contestate per inosservanza norme di comportamento alla guida, tra cui:

10 violazioni per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) di cui n. 7 amministrative e 3 violazioni penali;

12 violazioni velocità non commisurata - superamento limiti di velocità (artt. 141 - 142 C.d.S.);

9 sequestri amministrativi di veicolo per circolazione priva di copertura assicurativa;

4 fermi amministrativi del veicolo;

11 documenti ritirati per violazioni al codice della strada.;

6 violazioni uso telefono cellulare durante la guida (art. 173 C.d.S.);

6 violazioni omesso uso cinture di sicurezza (art. 172 C.d.S.).

Sinistri stradali:

Sono stati complessivamente 18 i sinistri stradali, di cui 11 con lesioni (per un totale di 13 soggetti infortunati);

2 violazioni art. 189 C.d.S. (omissione di soccorso).

In ambito commerciale

Sono state ispezionate 17 attività commerciali

Sono stati effettuati 4 controlli per vendita articoli pirotecnici (1 sanzione)

Sono stati compiuti n. 9 sequestri di merce venduta abusivamente

In sicurezza urbana

22 verbali per violazioni ai regolamenti Comunali di cui:

- 5 per violazione del divieto di consumo di bevande alcoliche (cfr. Via Anzani, Piazza della Tessitrice, largo don Malgesini, via Aldo Moro e viale Innocenzo)

- 1 per bivacco in viale Varese

- 3 per esposizione di rifiuti in modo irregolare (cfr. via Acquanera, via Giulini, via Brogeda)

- 4 per sosta su area verde

- 4 ordini di allontanamento;

- 2 identificazioni cittadini extracomunitari presso la Questura di Como;

- 2 contestazioni per ubriachezza molesta.