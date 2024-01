Como, le quattro persone che "avevano messo le tende" al Politeama sono state espulse

L'ultima segnalazione ci era arrivata lo scorso 12 gennaio da parte di un nostro lettore che ci avvisava che dentro il Politeama vivevano delle persone. Oltre al solito via vai, la cosa era evidente anche per le coperte messi a modi tenda. Nella mattinata di ieri 25 gennaio la polizia Locale è intervenuta proprio per rendere inaccessibile la struttura e per chiudere i possibili ingressi. Così hanno trovato le 4 persone che abitavano dentro. Si tratta di due cittadini egiziani e due marocchini. Dopo la denuncia scattata per occupazione dell'edificio e perché tutti erano irregolari in Italia il questore ha disposto l'obbligo di lasciare l'Italia entro 7 giorni.