Como, piovono anche calcinacci: gli interventi dei vigili del fuoco

Solo pochi giorni fa, il 22 giugno, a Como Camerlata i vigili del fuoco erano intervenuti in piazza per mettere in sicurezza un palazzo da cui cadevano calcinacci.

Oggi 24 giugno, nuovo intervento in via Pino per rimuovere intonaco pericolante dalle pareti di un edificio. Sempre oggi sono dovuti intervenire anche a Cantu' per alcune tegole pericolanti in via Alciato.

Forse anche il temporale violento di ieri sera avrà contribuito a staccare intonaci e tegole dai tetti.