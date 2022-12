Como, picchiato alle 4 del mattino dal branco: 21enne finisce in ospedale

I soccorsi, come segnalato anche su Areu (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza) sono stati chiamati intorno alle 4.23 della mattina del 18 dicembre e l'ambulanza è arrivata in codice rosso per soccorrere un giovane di 21 anni ferito a terra.

Dopo la prima visita sul posto, in viale Roosvelt (non lontano dalla Questura) il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita anche se avrebbe riportato serie ferite. Secondo le prime informazioni ricevute, il 21enne era uscito dalla discoteca in via Sant'Abbondio. Mentre percorreva il tragitto dal locale a casa sua il 21enne sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi che hanno cominciato a tirare calci e pugni, lasciandolo a terra e scappando prima dell'intervento degli agenti della polizia di stato.