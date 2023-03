Picchia due ragazzi in gita scolastica a Como e li lascia feriti a terra davanti al McDonald’s: sarà rimpatriato

Quando gli agenti della volante della polizia di Como sono arrivati in via Plinio davanti al McDonald's si sono trovati davanti due giovani a terra con delle ferite in faccia. A chiamare il 112 un gruppo di testimoni che lo scorso 15 marzo ha assistito al pestaggio e che ha saputo indicare alla polizia gli aggressori che non si erano ancora allontanati del tutto.

Il racconto dei testimoni

Dal racconto dei testimoni è emerso che ieri pomeriggio due minorenni in gita scolastica dalla provincia di Salerno, avevano deciso di pranzare al Mc in via Plinio. Mentre stavano per entrare a ordinare, tre ragazzi che erano fermi sul marciapiede lì accanto hanno iniziato a provocare con parolacce e insulti, cercando la lite senza nessun motivo apparente. Si tratta di un 23enne di origini brasiliane irregolare sul territorio con precedenti di polizia, un 17enne dello Sri-Lanka residente a Como e un 18enne nato a Como residente nel milanese.

La reazione è stata immediata e dalle parole si è passati ai fatti con tanto di pugni e calci e nella rissa scaturita i due ragazzi campani hanno avuto la peggio.

Gli agenti delle volanti, dopo avere visionato i filmati delle telecamere di video sorveglianza per accertarsi dei fatti raccontati, hanno portato in Questura tutti i ragazzi coinvolti.

All’interno degli uffici il 23enne brasiliano ha iniziato ad avere un comportamento ostile, per nulla collaborativo rifiutandosi di fornire le proprie generalità e iniziando a scalciare e a inveire nei confronti dei poliziotti, che sono riusciti a contenerlo con non poca fatica.

Alla luce di questo il ragazzo straniero è stato indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere trasferito oggi stesso presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Gradisca di Isonzo (GO).