Piazza Verdi, chiedono soldi con insistenza: tre fermati, uno espulso

In tutto erano in tre (gli altri due italiani) tutti conosciuti per reati contro la persona e il patrimonio, furti, truffe e rapine

Continua la capillare attività di controllo del territorio della Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, 9 febbraio, due equipaggi della Squadra Volanti della Questura di Como, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio dedicati al centro cittadino, in Piazza Verdi hanno notato la presenza di tre soggetti intenti a chiedere con insistenza denaro ai passanti, offrendo come contropartita delle cartoline raffiguranti immagini di vario tipo.

È emerso subito che i tre soggetti, due cittadini italiani residenti fuori regione ed un cittadino rumeno, fossero già destinatari di diversi provvedimenti di Foglio di Via obbligatorio emessi da molteplici Questure del Centro e del Nord Italia.

Una volta accompagnati in Questura, ulteriori accertamenti hanno evidenziato che tutti e tre fossero pregiudicati per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui furti, truffe e rapine.

Pertanto, venivano sanzionati amministrativamente ai sensi della normativa regionale in materia di commercio e fiere che prevede una sanzione che va dai 1500,00 ai 10.000,00 Euro e la confisca dei beni, oltre alle sanzioni ai sensi della normativa anti-covid; per l'ingiustificato spostamento tra Regioni.

Inoltre venivano muniti di un ulteriore Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Como, emesso dal Questore.

Analizzata, infine, la posizione sul territorio del cittadino rumeno, anche lui pluripregiudicato, si è accertato che lo stesso fosse irregolare sul territorio nazionale; pertanto l'uomo è stato colpito da un provvedimento di espulsione con accompagnamento forzato alla frontiera.

Lo stesso in serata è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, ove sarà trattenuto in attesa dell'esecuzione dell'espulsione.