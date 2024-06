Lite di notte in piazza San Rocco, un uomo finisce in ospedale con gravi ferite

Dopo la maxi rissa a Cantù un nuovo episodio di violenza si è verificato nel Comasco, questa volta a Como città, in piazza San Rocco. Secondo le poche informazioni trapelate la lite sarebbe scoppiata poco prima dell'1 di notte tra un gruppo di uomini di origine pakistana. La situazione sarebbe poi degenerata in un pestaggio che ha portato al ricovero all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia di uno di loro. L'uomo avrebbe riportato gravi ferite alla testa. Procede nelle indagini la polizia di Stato per ricostruire i contorni della vicenda.