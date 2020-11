Piazza San Rocco, cocaina nella fodera del sedile dell'auto: arrestati un uomo e una donna

Nella giornata di ieri, 27 novembre, nel corso dei servizi rivolti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno arrestato, in flagranza per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dei cittadini stranieri. Si tratta di un uomo D. L. S. Q. C. D., classe 1986, irregolare con le norme sul soggiorno e una donna B. A. B., del 1979, regolare sul territorio nazionale, entrambi della Repubblica Dominicana.

Nello specifico, a Como in piazza San Rocco, gli agenti procedevano al controllo dell'automobile con a bordo gli arrestati.

I due si erano mostrati molto nervosi, e così la polizia di stato ha deciso di procedere con la perquisizione personale e dell'auto. Nascosto nella fodera del sedile anteriore lato passeggero, è stato trovato un tovagliolo di carta all’interno del quale c’erano 17 grammi circa di cocaina già suddivisi in dosi pronte per essere spacciate.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare altro materiale. Nello specifico presso la casa della donna veniva trovata sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi mentre a casa dell’uomo, gli agenti hanno trovato altra sostanza da taglio e denaro contante che l’indagato non è riuscito a giustificare e quindi i soldi sono stati sequestrati.

I due arrestati, come disposto dalla Procura di Como, sono stati portati al Bassone, ma la donna, data l’indisponibilità posti nel settore femminile del carcere comasco, è stata portata a San Vittore a Milano.