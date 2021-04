Como, corteo non autorizzato con cori contro le norme anti covid: sanzionate 10 persone

Nella mattinata di oggi, 25 aprile una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nel servizio di controllo del territorio è intervenuta insieme ad alcune volanti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, in Piazza Mazzini in quanto era stata segnalata la presenza di un gruppo di circa 30 persone che percorreva , in corteo, le vie del centro cittadino. Alla vista del personale della Polizia la maggior parte dei soggetti si allontanava alla spicciolata , tuttavia gli agenti identificavano 10 persone , residenti in vari comuni della Provincia di Como, tra cui la promotrice della manifestazione tale C.M. , classe‘71 , che aveva distribuito ai partecipanti alla “passeggiata” la copia fotostatica di una canzone le cui strofe volevano esprimere disapprovazione contro le disposizioni normative predisposte in seguito all’attuale emergenza sanitaria, in particolare contro le restrizioni che limitano gli spostamenti alla circolazione. Le persone identificate sono state tutte sanzionate nell’immediatezza in quanto non residenti in città e non giustificate da motivate esigenze allo spostamento, disposizioni previste dalla normativa vigente per la “Zona Arancione”, ancora in vigore nella giornata odierna. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche al fine di identificare gli altri partecipanti all’iniziativa, che oltre a non essere stata preavvisata all’autorità locale di Pubblica Sicurezza , non avrebbe potuto svolgersi sotto forma di corteo.