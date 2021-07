Como, 52enne ubriaco prende a calci il taxi e minaccia di morte l'autista

E’ successo in piazza Matteotti nella serata di giovedì 22 luglio, verso le 20,30. Gli agenti della Polizia Locale di Como sono intervenuti in auiuto a un taxista poiché un uomo aveva appena danneggiato il suo veicolo di servizio con un calcio. L'uomo, classe 1969, di nazionalità italiana, non residente in città, era in evidente stato di alterazione e ha inveito contro il professionista minacciandolo ripetutamente di morte. Anche all'arrivo degli agenti ha continuato con il suo comportamento, oltraggiandoli con parole e gesti plateali e impedendo che il taxista proseguisse nella sua attività. E' stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, minacce, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento.