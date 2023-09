Como piazza Duomo, dopo mangiato si alza dal tavolo senza pagare e scappa

Quella di alzarsi dal tavolo del bar o del ristorante senza pagare sembra essere diventata la nuova "moda" dell'estate e sono tantissimi i video che rimbalzano sui social che mostrano questa "pratica". Quello che è successo ieri in piazza Duomo a Como è però un episodio a parte che riguarda un uomo di 78 anni, un clochard francese senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine in città. L'uomo dopo aver consumato un pasto del valore di 65 euro in uno dei locali della piazza si è alzato senza pagare. Ma non è finita qui. Dopo essere scappato è andato a nascondersi in uno stabile del centro di Como in fase di ristrutturazione e si è addormentato sul letto. Sono intervenuti non solo i carabinieri di Como ma anche i vigili del fuoco per riuscire a aprire la porta. La casa sarebbe di proprietà di uno straniero. Al momento ci informano però che non è stata sporta denuncia da parte del titolare del bar e quindi di fatto rimane l'intervento delle forze dell'ordine.