Como, ritrovato dopo 20 mesi in piazza Cavour in stato confusionale: il mistero di Gennaro Formisano

Era arrivato anche a Chi l’ha visto?, storica trasmissione di Rai 3 dedicata alle persone scomparse, il caso di Gennaro Formisano, 41enne di Genova di cui si sono perse le tracce nel giugno del 2019.

Formisano, che nel capoluogo ligure viveva con il padre (come riportato anche su Genova Today) si è allontanato da casa lasciando un biglietto in cui annunciava la decisione di raggiugnere un amico in Germania. Da allora i familiari non lo hanno più visto, e da novembre 2020 non hanno più avuto sue notizie: il cellulare è diventato irraggiungibile, e da accertamenti svolti sul bancomat nessun prelievo è stato più effettuato dalla fine di giugno. L’ultima localizzazione, eseguita grazie alle celle cui si è collegato il cellulare, era in zona Neubrandenburg, città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

La scorsa notte, Gennaro Formisano è stato ritrovato a Como, in piazza Cavour dagli agenti della volante della polizia. Bisognerà ora ricostruire cosa sia realmente successo in questi quasi due anni dove oltre all'ultima localizzazione eseguita tramite cellulare che lo voleva all'estero, proprio due giorni fa Gennaro sarebbe stato visto anche all'aeroporto di Malpensa. Una storia a lieto fine ma dai tratti inquietanti in quanto sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo data la delicatezza della situazione e il fresco ritorvamento) che l'uomo al momento dell'identificazione da parte della polizia della volante di Como indossasse una felpa che proviene da un carcere danese.

Formisano, al momento, non avrebbe fornito alcuna spiegazione ed è in stato confusionale. La Questura di Genova, come riportato anche su La Provincia, è stata informata.