Como, pedone investito in via Briantea: caos traffico

Investito un pedone a Como oggi 15 novembre intorno alle 18 in via Briantea all'incrocio con via Castelnuovo. Su Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) era segnalato come codice rosso ma una volta giunti i soccorsi sul posto (un'ambulanza della Croce Azzurra e l'auto medica) sembrerebbe che l'uomo non sia in pericolo di vita. La viabilità in zona è bloccata. Traffico intenso in via Castelnovo e per tutti coloro che vanno verso l'uscita della città da via Dante Alighieri.

L'uomo, secondo le primissime informazioni ricevute non era sulle strisce pedonali e sarebbe stato travolto, fortunatamente non in pieno, da un Suv.