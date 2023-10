Como, passeggia in centro e poi cade a terra per un malore: gravissimo un 49enne

Ieri domenica 8 ottobre alle 15.22 un uomo di 49 anni che passeggiava in centro a Como in via Vittorio Emanuele è caduto per terra con ogni probabilità a causa di un malore improvviso. L'uomo, secondo le informazioni ricevute, nel cadere avrebbe battuto la testa per terra. Come riporta Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) le sue condizioni sarebbero gravi e il 49enne comasco, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna dall'ambulanza della Croce Azzura e dove si trova tutt'ora in prognosi riservata.