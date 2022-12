Como, fermata l'auto che faceva strane manovre nel parcheggio: a bordo 5 pregiudicati e irregolari

La polizia di stato in questi giorni pre natalizi sta intensificando a Como i servizi di controllo con maggiore attenzione ai furti in appartamento e a danno delle attività commerciali.

Venerdì 2 dicembre 2022, verso le 16.00, una pattuglia delle squadra volante della polizia di stato, passando in via Pasquale Paoli, ha notato nel parcheggio di un noto grande magazzino, un’auto sospetta con 5 persone a bordo aggirarsi tra le auto in sosta.

I poliziotti subito insospettiti dalle inequivocabili manovre del conducente e dal numero di occupanti, hanno deciso di fermare l’auto e identificare le persone a bordo.

Dal controllo è emerso che si trattava di due albanesi, un indiano, un peruviano ed un originario del Kossovo, tutti gravati da precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio e tutti senza una dimora regolare.

Il kossovaro, autista dell’auto, ha mostrato un documento di identità e una patente di guida, di un uomo residente in Trentino Alto Adige. I poliziotti hanno verificato e accertato che quei documenti erano stati rubati da un'auto a Merano lo scorso ottobre. Facile ipotizzare che il gruppo dei pregiudicati avesse raggiunto l’area del comasco per commettere reati per poi fuggire in altre province.

Una volta portati in questura, dopo i foto-segnalamenti di rito e accertamenti più approfonditi, anche la macchina sulla quale i 5 viaggiavano, intestata ad un cittadino italiano, è stata posta sotto sequestro.

Efficace l’esito dell’operazione di Polizia: 1 denunciato per la ricettazione dei documenti e per aver guidato senza patente e 4 denunciati per la violazione della legge sugli stranieri in quanto non in regola con le norme, uno dei quattro, inoltre, è stato accompagnato presso il centro di rimpatrio per stranieri irregolari di Torino per non aver ottemperato ad un ordine del questore di Torino di lasciare il territorio dello Stato.