Como è paralizzata dal traffico: code ovunque e auto deviate

È tornato il sole ma Como è completamente paralizzata dal traffico. Dopo il forte temporale di questa mattina, l'esondazione del lago a piazza Cavour e la decisione della polizia Locale alle 8.55 di chiudere il lungolago, la città è andata in tilt.

Da questa mattina, il traffico veicolare proveniente da piazza Matteotti e diretto verso piazza Santa Teresa viene deviato all'interno della ZTL con ingresso da via Rodari e uscita da via Cairoli. Varco disattivato. In viale Lecco la colonna delle auto è praticamente ferma (per tenervi aggiornati questa la pagina della polizia Locale di Como).

I volontari di Protezione Civile stanno lavorando con l' idrovora in piazza Cavour.