Como è paralizzata dal traffico: "In coda anche prima delle 7 del mattino"

Lavori in galleria a Blevio, rifacimento dei marciapiedi a S.Agostino, una corsia aperta sul lungolago, i lavori in autostrada. Questo il mix micidiale che già dalle primissime ore del mattino crea traffico e lunghe colonne a Como. Tante le segnalazioni ricevute in merito alla situazione insostenibile della viabilità a Como. Ci scrive, tra i tanti, la nostra lettrice Roberta: "Basta! Non si può arrivare tardi al lavoro e a scuola tutti i giorni, siamo stufi. Ieri c'era la colonna a scendere a Como anche alle 18.30, quindi non dipende solo dall'orario. Ultimamente è sempre peggio. Mio figlio più grande, come tanti altri, è sceso dalla macchina ed è andato a scuola a piedi almeno per arrivare ad un orario decente. Ci abbiamo messo un'ora e mezza ad arrivare a Como. Qualcuno faccia qualcosa, non è possibile gestire così le cose tutti i santi giorni".