Como, panettiere preso a pugni da un cliente. La linea dura del Questore

I fatti risalgono all'11 marzo nelle prime ore della mattina quando il proprietario del panificio Il Forno, in Via Borgovico a Como, è stato preso a pugni, per futili motivi, da un cliente abituale stanco di fare la fila. Roberto Lo Fiego, la vittima, era stata portato al pronto soccorso per accertamenti data la violenza del colpo.

L'episodio è stato denunciato alla polizia dal titolare del panificio e dopo i dovuti accertamenti il Questore della provincia di Como ha deciso per una punizione esemplare dato anche il tipo di comportamento socialmente allarmante e pericoloso. La misura presa nei confronti dell'autore dei fatti e la D.A.C.U. (Divieto di Accesso ai Centri Urbani) anche definito “Daspo Urbano”, provvedimento aggravato dalla recente

normativa in materia che lo ha fatto conoscere alle cronache come “Daspo Willy”, nome ispirato dai tragici eventi di

Colleferro dello scorso settembre.

All’uomo è vietato accedere e stazionare nei pressi del panificio per un periodo di un anno.

Qualora dovesse violare tale provvedimento, scatterà la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni, oltre ad una multa

che va dagli 8.000 ai 20.000 Euro.