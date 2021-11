Como, notte di abuso di alcol, aggressioni e incidenti: in ospedale una ragazzina di 13 anni ubriaca

La notte di Halloween sulle strade di Como e provincia è stata abbastanza movimentata. Dallle 18 circa del 31 ottobre fino alle 4.15 del mattino del 1° novembre sono tantissimi gli episodi segnalati e gli interventi portati a termine dalle forze dell'ordine e dai soccorsi del 118.

Dopo l'incidente di Albavilla, ecco alcune delle segnalazioni ricevute.

Alle 18,32 in via Pertini a Colverde è stato investito un ragazzo di 21 anni, trasportato in codice giallo all'Ospedale Sant'Anna.

Alle 18, 38 a Mariano Comense incidente tra due auto in via Sant'Alessandro dove è rimasta ferita anche una bambina di soli 4 anni, fortunatamente in maniera lieve.

Ci sono stati poi due episodi che hanno visto il coinvolgimento di ragazzi giovanissimi.

Alle 18.54 a Carbonate c'è stato un evento violento (al vaglio delle forze dell'ordine) dove è rimasta ferita una bambina di 12 anni. I Carabinieri di Cantu' sono intervenuti in via Vittorio Veneto.

Alle 21.55 un codice rosso a Turate in via Galileo Galilei dove una ragazzina di 13 anni è stata portata dall'ambulanza all'ospedale di Tradate per una forte intossicazione etilica. Sul posto anche i carabinieri di Cantu'.

Ma la notte per carabinieri, polizia e i soccorsi del 118 era appena cominciata. Molti gli incidenti e anche qualche aggressione.

A Porlezza in via Cuccio alle 2.30 di notte un uomo di 34 anni è stato portato all'ospedale di Gravedona, dopo essere stato aggredito. Si stanno occupando di ricostruire i fatti i carabinieri di Menaggio.

A Erba in via Milano intorno alle 3 di notte un altro intervento per intossicazione etilica: una ragazza di 21 anni è stata portata al Fatebenefratelli.

Stessa sorte per un 45enne a Como in via Palestro alle 3 di notte: un'ambulanza lo ha portato al Valduce perchè aveva bevuto troppo.

Alle 3.40 in via Volta a Como un episodio che vede ancora il coinvolgimento di un minorenne, un ragazzo di 17 anni che è caduto dalla bicicletta ed è stato quindi portato in ambulanza in codice giallo al Sant'Anna. Fortunatamente poi le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quello che sembrava al momento dell'interbento dei socorsi. Sul posto anche i carabinieri di Como.

Alle 4.15 a Figino Serenza due ragazzi di 21 anni sono rimasti feriti dopo essersi scontrati con la macchina. Non sembra abbiano riportato ferite gravi ma sono comuncue stati portati all'ospedale di Cantu' dall'ambulanza per i dovuti accertamenti.

Questi sono solo gli episodi piu' salienti della notte di Halloween sulle strade Comasche, notte che ha visto come sempre il grande impegno delle forze dell'ordine e dei soccorsi sanitari.