Como, serata alcolica: in un'ora 4 ambulanze impegnate a soccorrere chi ha bevuto troppo

Una serata e una nottata particolarmente impegnative per il 118 a Como. Gli interventi e le uscite delle ambulanze sono stati soprattutto per soccorrere persone che avevano bevuto troppo e per le risse scoppiate in città. Per farvi capire la larghezza del fenomeno, in un'ora (dalle 23 alle 23.47 del 19 agosto) sono uscite 4 ambulanze per intossicazioni etiliche.

Il primo intervento della Croce Rossa alle 23.03 in via Vittorio Emanuele, in centro a Como. Pochi minuti dopo, in via Varesina alle 23.11 un uomo di 47 anni è stato portato all'ospedale Valduce (sempre per abuso di alcol). Ancora alle 23.14 in via Pessina è stato soccorso un giovane di 18 anni e poco dopo alle 23.47, un altro 18enne, intercettato anche dalla Locale, è stato portato dall'ambulanza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

In via Rubini, sempre a Como, intorno all'1 di notte c'è stata una rissa che ha coinvolto 6 persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e un'ambulanza in codice giallo. Non sono ancora stati resi noti i motivi della violenta lite.

All'1.50 a Rovellasca un altro intervento per intossicazione etilica: l'ambulanza ha portato un 33enne all'ospedale di Saronno. E infine alle 4.39 un'aggressione a Lipomo dove è rimasta ferita una persona.