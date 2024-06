Como, non vuole pagare il conto di 7 euro in un bar del centro: denunciato

Una normale domenica pomeriggio ieri 23 giugno a Como centro quando intono alle 17.30 un uomo ha ordinato e consumato al tavolo un caffè e una birra al Bar San Fedele, nell'omonima piazza. Al momento del conto però il 51enne comasco ha detto di non avere i soldi e di fatto non voleva pagare. La pattuglia della squadra volanti della polizia di Stato è quindi intervenuta perché era stata segnalata una persona molesta. Il proprietario del locale ha voluto procedere nei confronti dell’avventore, che è stato accompagnato in ufficio e denunciato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e ubriachezza.