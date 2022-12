Tetti delle casette scoperchiati per il vento e un gazebo divelto: Il triste Natale in piazza Cavour. Video

Un'immagine davvero triste questa mattina 11 dicembre a Como, una visione che di Natalizio non ha proprio niente. Chi si è passato da piazza Cavour oltre ai mercatini chiusi si è trovato davanti una delle casette con il tetto scoperchiato dal vento e un gazebo a terra, ribaltato. Forse, vien da dire, è stato meglio che il mercatino fosse chiuso a causa della decisione della Questura per la partita Como-Reggina per cui è previsto l'arrivo in città di 1000 tifosi.

Eventi natalizi e mercatini avrebbero attirato troppa gente in città rischiando di intasare le strade e rendendo più difficoltosa la gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine, soprattutto in caso di di imprevisti e spiacevoli episodi nel pre e post partita.

Fortunatamente essendo il mercatino chiuso nessuno si è fatto male e ora alcune casette sono state fasciate con il nastro bianco e rosso d'emergenza in attesa che si verifichi il loro stato di sicurezza. Se non dovessero essere riscontrati ulteriori problemi il mercatino dovrebbe riaprire alle 19.