Como, a bordo di una potente moto con 3 chili di cocaina sul serbatoio: arrestato

La moto di grossa cilindrata, una Ktm enduro, e il serbatoio pieno di cocaina, tre chili per la precisione. Il fermo e l'arresto ieri pomeriggio 15 luglio a Como. Ecco come è andata. Durante uno dei pattugliamenti mirati della polizia di Stato di Como, gli agenti hanno voluto verificare i documenti del conducente di una moto di grossa cilindrata. Il comasco di 44 anni residente a Vertemate con Minoprio (CO), ha mostrato immediatamente insofferenza e un grande nervosismo al controllo di polizia. I poliziotti a questo punto, oltre a verificare la sua identità, insospettiti del fatto che potesse aver con sé armi, hanno ispezionato il veicolo.

È bastato aprire la “borsa da serbatoio” posizionata sulla moto per trovarci dentro tre grandi involucri di stagnola contenuti in una calzamaglia nera: dentro c'erano circa 3 kg di cocaina. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato arrestato Bassone. Il 44enne aveva solo un piccolo precedente amministrativo riguardante la detenzione di droga.