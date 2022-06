Como, è morto il ragazzo soccorso nel lago: tra tre giorni avrebbe compiuto 18 anni

Un'altra tragedia ieri 2 giugno a Como nei pressi del Tempio Voltiano. Un ragazzo è stato ripescato dal lago dopo un tuffo e dopo essere rimasto sott'acqua per oltre 30 minuti. Hanno tentato di rianimarlo ma è arrivato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in condizioni disperate e qui è deceduto poco prima di mezzanotte. Secondo le prime informazioni ricevute il ragazzo non ha origini italiane.

Tra un qualche giorno avrebbe compiuto 18 anni. La salma è stata posta sotto sequestro. Probabilmente seguirà autopsia. Solo pochissimi giorni fa, il 28 maggio, un altro giovane aveva perso la vita per un tuffo nel lago di Como a ridosso di viale Geno: aveva 17 anni.