Tragedia in Trentino: morto 28enne di Como in vacanza in Val di Sole per un malore in acqua

Tragedia in Trentino per un rgazzo di Como che ha perso la vita.

È morto oggi, 25 luglio, un ragazzo di 28 anni di Como che si trovava in vacanza in Val di Sole ( Trentino) con alcuni amici. La mattinata era cominciata in spensieratezza e il gruppo di amici era andato sul torrente Noce (tra Pellizzano e Mezzana) per praticare sport. Si stavano cimentando nel hydrospeed, una sorta di bob che si pratica sui fiumi. Ed è proprio mentre scendevano il torrente che si è consumata la tragedia. Gli amici che erano con il giovane di Como si sono accorti che qualcosa non andava e lo hanno portato a riva. Ma il ragazzo, come riportato su Trentotoday, era già privo di sensi e i soccorsi del 118, giunti tempestivamente non sono serviti a rianimarlo.

Gli accertamenti per comprendere cosa abbia portato al malore del giovane, sono ancora in corso. Sul posto, insieme al personale sanitario del 118, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mezzana e i vigili del fuoco.