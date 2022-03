Ha un malore in casa, morto giovane di 21 anni di Como

Una vera tragedia si è consumata a Gerola Alta, località Pescegallo in provincia di Sondrio. Pietro Perlini, un 21enne di Como, era andato a studiare nella seconda casa di famiglia in Val Gerola. Era andato a cercare un pò di tranquillità per terminare la sua tesi di laurea. Sarebbe dovuto tornare a Como giovedì 24 marzo, in serata. I genitori, non avendo sue notizie e non ricevendo risposte al telefono, hanno chiamato un vicino di casa a Pescegallo per chiedergli di controllare se Pietro fosse ancora lì. Purtroppo il giovane di Como era riverso a terra ed è stato inutile l'intervento della Croce Rossa di Morbegno. In molti hanno lasciato su varie pagine Facebook parole di stima e affetto per Pietro, con ogni probabilità stroncato da un malore improvviso. Scrivono sulla pagina di Sei Di Gerola Alta Se...

"Ed è così che colto da un malore nella sua amata Val Gerola, ieri 24 marzo, si è spento Pietro Perlini .Ricorderemo vostro figlio per la sua immensa gentilezza. Il suo sorriso vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.Sentite condoglianze a Barbara e Paolo"

I funerali saranno celebrati martedì alle 15 a Rebbio, frazione di Como. A maggio avrebbe compiuto 22 anni.