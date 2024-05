Molestava le donne sole all'autosilo: arrestato dopo aver aggredito gli agenti. Sarà rimpatriato

Bivaccava nell'autosilo Valduce di via Dante e importunava le persone che andavano a parcheggiare, soprattutto le donne. Una brutta abitudine che metteva in atto anche nell'autosilo Val Mulini, nella zona del vecchio Sant'Anna. Il nigeriano di 34 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, approfittava dei momenti in cui le donne o le ragazze rimanevano da sole, magari davanti alla cassa per pagare il parcheggio, importunandole e a volte seguendole. Non si sono comunque registrate denunce di reati commessi in questo contesto, ma ieri una nuova segnalazione ha fatto sì che la volante della polizia intervenisse.

Quando sono arrivati gli agenti della questura l'uomo era uscito dal bagno dell'autosilo e si era diretto verso via Aldo Moro dove è stato trovato dai poliziotti. Quando hanno cercato di identificarlo sono stati aggrediti. Due di loro sono finiti a terra con abrasioni su gambe e braccia. L'uomo era una furia e continuava a tiare calci e pugni. L'uomo è stato quindi arrestato e dopo la condanna a un anno di reclusione (questo l'esito dal processo per direttissima svoltosi in Tribunale a Como) ed è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (GO). L'ordine di espulsione è stato emesso dal questore di Como Marco Calì.