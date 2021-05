Como, minorenni molestano i clienti di un bar: avevano coltelli a serramanico e tirapugni. Denunciati

Sabato 29 maggio, verso le 9.45 del mattino il personale delle Volanti della Questura, ha controllato un gruppo di sei giovanissimi, segnalati come persone moleste nei confronti dei clienti del bar che si trova all’ingresso del Carrefour.

I giovani sono stati identificati dal personale e sono risultati tutti minorenni e residenti in vari Comuni della Provincia di Como.

Durante le fasi del controllo A.M. di anni sedici, incensurato, ha consegnato spontaneamente un tirapugni artigianale in ferro di colore argento della lunghezza complessiva pari a 12 cm.

Anche B.G., 16 anni, incensurato, ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico della lunghezza complessiva pari a 20 cm e un tirapugni in metallo della lunghezza di 11 cm e un coltellino multiuso di 10 cm.

I due minori, sono stati accompagnati in Questura dove sono stati deferiti a piede libero per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nella stessa mattinata sono stati affidati ai rispettivi genitori avvisati dal personale della Questura.