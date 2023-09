Guasto al treno, circolazione interrotta in una tratta: come raggiungere Como da Milano

"Questa mattina alle ore 09.10, il treno 123 (da Milano Cadorna 08:43 - Como Lago 09:44) si è fermato nella stazione di Rovellasca Manera per un guasto che non gli permette di avanzare. Per rimuovere il treno è necessario un intervento tecnico complesso che al momento non è ancora terminato". Questo l'annuncio di Trenord sulla pagina ufficiale (qui il link per tenervi aggiornati). Il problema ci era stato segnalato da molti lettori che sono stati riportati da Fino Mornasco a Como. Ecco la situazione aggiornata.

I treni circolano regolarmente nelle tratte da Milano Cadorna a Saronno e viceversa e da Fino Mornasco a Como lago e viceversa.

Rimane interrotto il tratto da Saronno a Fino Mornasco e viceversa.

È attivo un servizio spola con autobus da Saronno a Fino e viceversa (incluse fermate intermedie).

Come raggiungere Como da Milano

Da Milano Cadorna con qualsiasi treno per SARONNO, poi linea S9 (destinazione Albairate) poi interscambio a SEREGNO con linea S11 per COMO S.G.

Da Milano Cadorna con treni per CAMNAGO LENTATE con interscambio linea S11 per COMO S.G.

Da Milano P.ta Garibaldi con linea S11 per COMO S. GIOVANNI - CHIASSO.

Da Milano Centrale con linea RE per COMO S.G. - CHIASSO - LOCARNO