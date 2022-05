Como, malore in via Napoleona: morto un uomo di 66 anni

È accaduto ieri 15 maggio a Como in via Napoleona intorno alle 18. Un uomo di 66 anni è morto improvvisamente per un malore. I soccorsi del 118, un'ambulanza della Croce Azzurra e un'automedica, si sono recati immediatamente sul posto ma non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Sul posto anche una pattuglia della polizia di Stato.

Poco più tardi, alle 18.12 (come segnalato sulla piattaforma di Areu - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un'altra chiamata al 118 sempre per un malore e sempre in codice rosso a Fino Mornasco ma l'uomo, un 35enne è stato stabilizzato e poi portato all'ospedale Sant'Anna di Como e non sarebbe in pericolo di vita.