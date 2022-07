Como, malore mentre gioca a pallavolo: grave una ragazza di 24 anni

È successo oggi pomeriggio 2 luglio a Como durante un torneo di pallavolo organizzato alla Polisportiva Sant’Agata in via Cetti. Una ragazza di 24 anni che stava giocando mentre era sul campo ad un certo punto si è accasciata a terra. Erano circa le 17 e sono stati chiamati immediatamente i soccorsi del 118 intervenuti con un'ambulanza della Croce Rossa e un'auto medica. La ragazza è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è arrivata intorno alle 17.35.