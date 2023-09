Ecco perché il Lungolago di Como è completamente bloccato dal traffico

Aggiornamento polizia Locale ore 12.50 circa: il Lungolago dalle postazioni di piazza Matteotti e via Recchi è stato riaperto

La polizia Locale lo aveva annunciato, ma non è servito a evitare l'effetto imbuto. La zona del Lungolago di Como è, al momento, completamente intasata dal traffico. Le deviazioni e i rallentamenti sono dovuti a un corteo sindacale in partenza verso le ore 12.00 da piazza Cavour in direzione Tempio Voltiano, che causerà la temporanea chiusura del Lungo Lago. Il corteo è stato organizzato dall’Unione sindacale di base (Usb) per contestare il forum Ambrosetti, in corso a Villa d’Este da ieri e fino a domani. Sarebbero circa 300 le persone che hanno partecipato per dire no alle logiche di "sfruttamento e di guerra che stanno al centro del Forum".

La chiusura sarà solo per il tempo necessario al passaggio del corteo.

Molti lettori ci segnalano di essere bloccati in colonna, anche molti turisti hanno avvisato di aver perso treni e coincidenze a causa di questo traffico incredibile, ancora peggio dell'usuale caos di un normale sabato pomeriggio a Como.