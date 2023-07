Boschi della droga, nuovi controlli nel Comasco: nel mirino anche i consumatori. Identificati

I carabinieri di Lomazzo e gli squadroni Cacciatori Sicilia e Puglia hanno perlustrato nuovamente una zona boschiva conosciuta come Bulgorello a Cadorago e hanno trovato e smantellato due bivacchi. Sei invece i consumatori identificati, di varie nazionalità: un ucraino 26enne pregiudicato, trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina, un marocchino 41enne, irregolare e 6 italiani, 5 uomini e una donna, tutti tossicodipendenti, con precedenti.

I consumatori sono stati segnalati alla Prefettura e sarà richiesta l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che prevede che i destinatari possano essere rimandati, con atto motivato del questore, nel luogo di residenza se dovessero risultare pericolosi per la sicurezza pubblica. Per lo stesso motivo i sei consumatori non potranno rientrare nel comune di Cadorago per un tempo non superiore ai tre anni.

I militari della stazione di Fino Mornasco nello stesso contesto hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un italiano 26enne, pregiudicato, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.

Il 26enne è stato controllato a Fino, in via Campagnola. Era alla guida di un auto ed è stato sottoposto al test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. È risultato positivo alla cocaina ed alla cannabis. Come provvedimento gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato segnalato.

La campagna di lotta allo spaccio nei boschi proseguirà con la stessa intensità, al fine di arrestare gli spacciatori, sequestrare lo stupefacente e tutti i beni provento di spaccio e restituire alla popolazione le vaste aree verdi protette.