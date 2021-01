Como, lite in strada dopo un tamponamento: interviene la polizia locale

Una furiosa lite è scoppiata in strada, in via Bellizona a Como, dopo un piccolo incidente. E' accaduto intorno alle 13. Due auto si sono tamponate all'altezza del civico 259. Uno dei deu conducenti, stando alle prime informazioni apprese, sarebbe sceso dall'auto e avrebbe iniziato a inveire pesantemente contro l'altro automobilista. La lite sarebbe degenerata e i due sarebbero arrivati addirittura alle mani. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno raccolto le testimonianze e le versioni dei fatti rese dai due protagonisti della lite.