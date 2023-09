Lite in piazza Duomo a causa del cane: ferito un uomo di 31 anni

Il fatto è accaduto ieri mercoledì 20 settembre in piazza Duomo a Como. Erano circa le 16.15 quando un turista di 31 anni si è avvicinato a un uomo (un comasco di 29 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine) per domandargli di tenere a bada il cane che era sciolto e senza il guinzaglio. Il ragazzo invece di accontentare la richiesta, ha provato prima a colpire il turista con un pugno e poi lo avrebbe ferito con il coccio di una bottiglia che nel frattempo gli era caduta in terra e si era rotta. Come riportato su Areu (agenzia regionale emergenza e urgenza) il 31enne è stato portato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La ferita riportata alla mano non era grave. Il 29enne è stato denunciato a piede libero. Sul posto era nel frattempo intervenuta una volante della polizia di Stato.